Traficante de drogas conhecido no meio policial é preso

Nesta terça-feira (1º), um homem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar de Apucarana por tráfico de drogas no Residencial Jaçanã. Em patrulhamento, a equipe viu dois homens em ati0tude suspeita e deu voz de abordagem. Um deles, conforme o boletim, tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelo militar.

Já o outro, ainda de acordo com o relatório, desobedeceu a ordem de abordagem. Os dois foram presos pelos crimes de desobediência e desacato. Após a prisão, a PM identificou um deles, que já é conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos, receptação, desobediência, resistência, furto, entre outros.

Após busca pessoal minuciosa foi localizado no bolso direito do homem, uma nota de R$ 10 e um porção de maconha, pesando 1,6 gramas, além de um carteira com R$ 274 em notas diversas e um aparelho celular. O autor foi conduzido para a 17ª Delegacia de Polícia Civil.