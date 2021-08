Da Redação

Traficante de drogas conhecido da polícia é preso

Um homem, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (11), pela Polícia Militar de Apucarana, traficando drogas em uma casa na Avenida Minas Gerais. O local, conforme a PM, já é conhecido por ser frequentado por usuários de entorpecentes.

continua após publicidade .

Em patrulhamento, a equipe viu um homem saindo desta residência e abordou o suspeito. Na bolsa do abordado, que disse ser usuário de drogas, segundo a PM foi encontrado um pote plástico, contendo pequena porção de maconha.

Voltando novamente para a avenida, a PM viu mais dois suspeitos saindo da mesma casa e deu voz de abordagem. Um deles, conforme a equipe, já é conhecido no meio policial por ser usuário de drogas, e estava com uma porção de crack nas mãos.

continua após publicidade .

O segundo homem, conforme a PM, não possui indicativo criminal e nada de ilícito foi localizado. Porém, ao ser questionado, reconheceu ser usuário de drogas também e informou que tinha ido na casa buscar entorpecentes.

A polícia entrou na residência e durante busca encontrou 20 pedras de crack dentro de um travesseiro. A quantia pesou posteriormente, conforme a PM, quatro gramas. Além disso, junto havia um pote metálico, com R$ 438,95. O dono da casa afirmou à PM que as drogas eram dele. além do homem ter diversas passagens pela polícia pelo crime de tráfico.

A equipe deu voz de prisão ao traficante, que foi encaminhado para a delegacia.