Traficante de 23 anos é preso com quase 9 kg de maconha em Apucarana

Equipes do Serviço de Inteligência (P2) da Polícia Militar (PM) de Apucarana apreenderam, no início da manhã desta terça-feira (13), aproximadamente 9 Kg de maconha, em uma casa no distrito do Pirapó em Apucarana.

Durante abordagem a um rapaz de 23 anos, a equipe encontrou uma porção de maconha. Na sequência, os policiais foram até a residência do suspeito.

Durante buscas no imóvel, os militares encontraram no quarto do rapaz uma porção de maconha fracionada para a venda, além de 15 tabletes da mesma droga, que totalizaram 8,980 kg. Além disso, foi localizada a quantia de R$1314,00 em notas trocadas, escondidos em um fundo falso no guarda-roupas do jovem.

Ele e toda a droga apreendida foram levados para a 17ª SDP.

