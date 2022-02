Da Redação

Traficante de 17 anos é apreendido novamente na Vila Regina

Bastante conhecido no meio policial, um menor, de 17 anos, foi apreendido na noite desta segunda-feira (14), na Vila Regina, em Apucarana, com maconha e uma quantia em dinheiro trocada.



Durante patrulhamento, a Polícia Militar (PM) viu algumas pessoas em atitude suspeita, que quando viram a viatura, fugiram. No entanto, o adolescente, que já conhecido no meio policial e tem diversas passagens pela polícia pela prática de tráfico de drogas e constantemente efetua fuga das equipes, foi abordado. Com ele, segundo o boletim, foi localizada uma porção de maconha, pesando 5,1 gramas, e uma quantia em dinheiro trocado.

Durante a abordagem, o jovem não parava de receber mensagens de pessoas pedindo entorpecentes através do celular. A equipe do canil foi acionada, mas nada de ilícito foi encontrado. O adolescente foi encaminhado para a delegacia.