Tradicional festa para crianças muda de local por conta da chuva em Apucarana; saiba mais

Evento beneficente e 100% gratuito será realizado na tarde deste domingo (11) no Centro da Juventude, no Jardim Diamantina

A tradicional Festa das Crianças do Jardim Diamantina, em Apucarana, precisou mudar de endereço em sua 25ª edição devido à chuva. O evento beneficente, que costumava ser realizado ao ar livre na Rua Paraguai, acontece na tarde deste domingo (11), a partir das 13 horas, no Centro da Juventude, localizado na Rua Piratininga, nº 464.

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Segundo o empresário Sérgio de Andrade Cardoso Júnior, idealizador da festa, a alteração de local tem como objetivo garantir que o mau tempo não atrapalhe a diversão, mantendo toda a programação que já é esperada pela comunidade. O evento contará com atrações como brinquedos infláveis e cama elástica, além de distribuição de cachorro-quente, algodão-doce, hambúrguer e refrigerante.

A ação solidária é totalmente gratuita para as crianças. Sérgio explica que a festa é um legado familiar que se mantém vivo há mais de duas décadas. "É uma tradição de 25 anos. Meu pai deu início com um grupo de amigos e dou sequência com a minha família e amigos após o falecimento dele", conta Sérgio.

Nas últimas edições a festa chegou a reunir cerca de 500 crianças em Apucarana.