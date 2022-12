Tradição do Ano Novo: vitrines de Apucarana começam a mudar

Da Redação

O vermelho saiu de cena nas vitrines das lojas de Apucarana e deu lugar ao branco que é a cor de roupa mais procurada pelos consumidores para o Réveillon. A empresária Daniela Moreno, proprietária de uma loja de roupas femininas, afirma que o tradicional branco é o carro-chefe das vendas nesta época do ano, tanto que ela precisou repor o estoque para suprir a grande demanda.

“Desde o começo do mês havia muitas clientes procurando roupas brancas com medo de ficar sem”, afirma.

Apesar do branco predominar, outras cores também ganharam espaço este ano nas vitrines. Na loja onde a vendedora Camila Kreich trabalha, além do branco, há peças nas cores azul, amarela e prata. Segundo ela, muitas clientes são influenciadas por suas crenças na hora de escolher as peças que usarão durante a mudança de ciclo. Muitas estão fugindo do tradicional.

"As pessoas estão procurando peças com as cores que tenham um significado que simbolize o que elas esperam para o próximo ano. O amarelo, por exemplo, é sinônimo de prosperidade. Esse ano parece que é o ano da cor rosa" - Camila Kreich, vededora

Segundo ela, costumeiramente, nesta semana ocorrem trocas de presentes de Natal. “Esse ano tivemos poucas trocas, mas aconteceram. Geralmente são trocas de peças que não serviram”, comenta.



A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, espera que as vendas para a virada de ano ajudem o comércio a incrementar ainda mais o faturamento. “O maior volume de vendas é no Natal, mas o ano novo é uma semana muito boa e estamos com a expectativa muito alta para fechar o ano com saldo positivo”, assinala.

Por, Cindy Santos

