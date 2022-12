Trabalhos de conclusão de residência são apresentados em Apucarana

Da Redação

A Residência Multiprofissional da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) realizou, nesta quinta-feira (01), o 6º Encontro Científico das Residências em Saúde de Apucarana. Durante o evento, realizado no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 22 profissionais apresentaram seus Trabalhos de Conclusão de Residência (TCR).

O prefeito da cidade, Junior da Femac, esteve na abertura das apresentações, que estavam previstas para acontecer ao longo do dia, sendo que cada profissional teve 45 minutos para fazer a apresentação oral do seu TCR. O prefeito lembra que os residentes ingressaram no começo de 2021 e o encontro científico representa a etapa final, após dois anos de estudos e atuação na rede pública de saúde.

O prefeito reafirmou a importância da residência médica na estrutura de saúde municipal. “A residência sempre traz conhecimento novo e, em Apucarana, ela acontece dentro do ambiente público. Os residentes saem com uma visão privilegiada de como funciona o Sistema Único de Saúde, pois eles atuam diretamente com o público em espaços como Unidades Básicas de Saúde e escolas”, pontua Junior da Femac.

A fisioterapeuta Daiene Aparecida Alves Mazza, coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional, afirma que o encontro científico reúne os trabalhos das residências em Atenção Básica/Saúde da Família e Saúde Mental, além da Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica. “Assim que eles ingressam na residência, os profissionais têm dois anos para desenvolver o projeto, abordando temas que são relevantes para o cenário de prática em que estão inseridos e que também são importantes para o SUS e o Município”, frisa Daiene.

As residências multiprofissional e uniprofissional da AMS abrangem profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, dentistas e assistentes sociais. Um dos trabalhos apresentados foi do profissional de educação física Anderson Crizol, que é do município de Japurá (noroeste do Estado) e está em Apucarana para fazer a residência. Crizol apresentou o TCR com o tema “Grupo de exercícios físicos como ferramenta de adesão em ações de promoção de saúde”. No seu trabalho, Crizol defendeu que o profissional de educação física possui uma gama maior de atividades, que não deve ficar restrita apenas a atividades físicas e corporais. “Tem também o cunho do cuidado, da integralidade e da criação de vínculos entre as pessoas visando a promoção da saúde”, assinala Crizol.

A Residência Multiprofissional da AMS é uma forma de especialização latu sensu de dois anos, que associa teoria e prática. A formatura está prevista para acontecer em dezembro, mas os profissionais continuarão atuando nos cenários de prática – Unidades Básicas de Saúde, escolas e Hospital da Providência – até fevereiro de 2023.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

