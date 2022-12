Trabalho de residência de Apucarana é publicado em revista

Da Redação

Um Trabalho de Conclusão da Residência (TCR), desenvolvido no Programa de Residência Multiprofissional da Autarquia Municipal de Saúde, foi publicado na APS em Revista. O título do artigo é “Influência da pandemia da COVID-19 na mortalidade por doenças crônicas no município de Apucarana-PR: os pacientes invisíveis” e foi desenvolvido pelo residente Lucas Eduardo Carneiro e orientado por Renan Garcia Guilherme, tutor do programa.

O prefeito Junior da Femac destaca que a APS em Revista é uma publicação eletrônica da Rede de Pesquisas em Atenção Primária à Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). “É um veículo de divulgação científica, acadêmica e profissional voltado a pesquisadores, profissionais, usuários e gestores da Atenção Primária à Saúde. Ficamos muito felizes, pois entendemos que o trabalho realizado na residência de Apucarana está repercutindo na comunidade científica, contribuindo com o conhecimento e com a gestão da saúde, notadamente no setor público”, frisa Junior da Femac.

O secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega, comemorou o feito do residente de enfermagem, Lucas Carneiro, com orientação do seu tutor Renan Garcia, que obteve êxito na publicação do seu Trabalho de Conclusão de Residência (TCR). “Nossa Residência Multiprofissional segue acumulando bons resultados e referências e isso valoriza muito o trabalho de toda equipe da Autarquia Municipal de Saúde”, comentou Bachiega.

A coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional, Angélica Ferreira Domingues, afirma que o TCR é uma exigência para obtenção do título de especialista em Atenção Básica/Saúde da Família. “O aceite para publicação ocorreu logo depois da submissão ao periódico APS em Revista. A pesquisa irá contribuir para o planejamento das ações em saúde e na atenção a pessoas com doenças crônicas”, afirma Angélica, acrescentando que o trabalho de pesquisa em saúde ajuda a nortear gestores e profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais informações podem ser obtidas no site https://apsemrevista.org/aps e o PDF do artigo pode ser acessado pelo link https://apsemrevista.org/aps/article/view/252/135.

