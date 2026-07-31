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Trabalho da Procuradoria da Mulher é reconhecido com homenagem em São José dos Pinhais

A vereadora Eliana Rocha, vice-presidente da Câmara Municipal de Apucarana e procuradora da Mulher, foi homenageada nesta quinta-feira (30)

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 08:32:51 Editado em 31.07.2026, 08:32:45
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Trabalho da Procuradoria da Mulher é reconhecido com homenagem em São José dos Pinhais
Autor Eliana Rocha recebeu homenagem durante evento - Foto: Reprodução

A vereadora Eliana Rocha, vice-presidente da Câmara Municipal de Apucarana e procuradora da Mulher, foi homenageada nesta quinta-feira (30), durante a abertura do 3º Fórum Contra a Violência Doméstica, promovido pelo Instituto Empodera Mulher em parceria com o Sebrae, em São José dos Pinhais.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (31) em Apucarana

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A homenagem reconhece o trabalho desenvolvido pela vereadora Eliana Rocha à frente da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Apucarana, com destaque para o projeto “Procuradoria vai às Escolas”, que leva orientações e informações aos estudantes da rede estadual de ensino sobre a prevenção da violência contra a mulher.

A iniciativa tem como objetivo trabalhar a conscientização desde a formação dos alunos, incentivando o respeito, a igualdade e a construção de uma cultura de prevenção. A ação já atendeu mais de 1500 estudantes da rede estadual.

Para a vereadora Eliana Rocha, o trabalho da Procuradoria da Mulher também tem um papel fundamental na formação das novas gerações, levando informação aos estudantes para que desde cedo sejam conscientes de que a violência contra a mulher é uma prática inaceitável e que o respeito deve estar presente em todas as relações.

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“Esse trabalho mostra a importância de levar informação e promover o diálogo desde cedo, para que crianças e jovens compreendam que o respeito, a igualdade e a valorização da vida devem fazer parte das relações. A Procuradoria da Mulher segue construindo, junto às escolas e à comunidade, caminhos de conscientização para ampliar uma rede de apoio e contribuir para uma sociedade sem violência contra as mulheres”, destacou a vereadora.

O 3º Fórum Contra a Violência Doméstica marcou a abertura da campanha Agosto Lilás, período dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. O evento reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade.

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conscientização Direitos das Mulheres EDUCAÇÃO procuradoria Violência contra a mulher
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