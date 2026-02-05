Trabalhadores são homenageados em cerimônia do Dia do Boné em Apucarana

O Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) e o Arranjo Produtivo Local (APL) de Bonés realizaram ontem, no Cine Teatro Fênix, em Apucarana (PR), um evento para marcar o Dia do Boné, que é comemorado oficialmente em 31 de janeiro. O evento, que foi adiado por conta das festividades do aniversário do município, foi marcado pela homenagem a 35 colaboradores de destaque de 35 fábricas da cidade, que foram escolhidos no ano passado.

Apucarana detém o título de Capital Nacional do Boné, sendo responsável por mais de 70% da produção nacional do acessório.

A presidente do Sivale, Elizabete Ardigo, destacou a importância dos trabalhadores para a manutenção do polo industrial. "Homenageamos esses colaboradores que nos ajudam a enfrentar os nossos desafios no dia a dia. Eles pegam uma matéria-prima e a transformam em um produto de muita qualidade", afirmou. Segundo ela, o setor é o maior empregador na confecção no Paraná.

Durante a cerimônia, foi anunciada uma nova plataforma de cursos gratuitos em parceria com o Senai e a Secretaria de Indústria e Comércio. Serão mais de 15 formações ao longo do ano, iniciando pelo curso de Aperfeiçoamento em Controle de Qualidade, em 23 de fevereiro. O secretário de Indústria e Comércio, Emerson Toledo, reforçou que o setor do boné é o principal responsável pelos baixos índices de desemprego na cidade. O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) também participou do evento e destacou a força do setor no município.

Para o presidente do APL de Bonés, Jayme Leonel, o evento é um momento de dar visibilidade para quem atua na linha de frente. "Apucarana é a cidade que tem mais empregos formais do vestuário e também a que que mais produz peças do vestuário. Isso se deve a esse contingente de pessoas”, assinalou

Leonel observou ainda a consolidação de novos nichos, como os segmentos country e fitness, com foco em maior valor agregado.

O vereador Moisés Tavares (PP) lembrou a resiliência dos pioneiros que acreditaram no boné décadas atrás. "Qual é o produto que concentra em uma única cidade um percentual de produção tão grande quanto o boné? Apucarana tem que se orgulhar muito", declarou.

O Sebrae, parceiro histórico desde a criação do APL em 2004, também esteve presente, enfatizando projetos de sustentabilidade e a recente criação do Centro de Inovação da Confecção.

“O Sebrae sempre é parceiro de iniciativas como esta e de situações que promovem, de alguma forma, o nosso setor”, disse o consultor Tiago Cunha.

Entre os 35 premiados da noite, o destaque de longevidade foi para Alan Deni Marques Dias (Showa Bonés) e Gedeon Marangon (Paranatex), ambos com 33 anos de atuação em suas respectivas empresas, simbolizando o comprometimento de gerações com o setor em Apucarana.

