Trabalhadores são homenageados em cerimônia do Dia do Boné em Apucarana
35 colaboradores de destaque de 35 fábricas da cidade, que foram escolhidos no ano passado, receberam homenagem no Cine Teatro Fênix
O Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) e o Arranjo Produtivo Local (APL) de Bonés realizaram ontem, no Cine Teatro Fênix, em Apucarana (PR), um evento para marcar o Dia do Boné, que é comemorado oficialmente em 31 de janeiro. O evento, que foi adiado por conta das festividades do aniversário do município, foi marcado pela homenagem a 35 colaboradores de destaque de 35 fábricas da cidade, que foram escolhidos no ano passado.
Apucarana detém o título de Capital Nacional do Boné, sendo responsável por mais de 70% da produção nacional do acessório.
A presidente do Sivale, Elizabete Ardigo, destacou a importância dos trabalhadores para a manutenção do polo industrial. "Homenageamos esses colaboradores que nos ajudam a enfrentar os nossos desafios no dia a dia. Eles pegam uma matéria-prima e a transformam em um produto de muita qualidade", afirmou. Segundo ela, o setor é o maior empregador na confecção no Paraná.
Durante a cerimônia, foi anunciada uma nova plataforma de cursos gratuitos em parceria com o Senai e a Secretaria de Indústria e Comércio. Serão mais de 15 formações ao longo do ano, iniciando pelo curso de Aperfeiçoamento em Controle de Qualidade, em 23 de fevereiro. O secretário de Indústria e Comércio, Emerson Toledo, reforçou que o setor do boné é o principal responsável pelos baixos índices de desemprego na cidade. O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) também participou do evento e destacou a força do setor no município.
Para o presidente do APL de Bonés, Jayme Leonel, o evento é um momento de dar visibilidade para quem atua na linha de frente. "Apucarana é a cidade que tem mais empregos formais do vestuário e também a que que mais produz peças do vestuário. Isso se deve a esse contingente de pessoas”, assinalou
Leonel observou ainda a consolidação de novos nichos, como os segmentos country e fitness, com foco em maior valor agregado.
O vereador Moisés Tavares (PP) lembrou a resiliência dos pioneiros que acreditaram no boné décadas atrás. "Qual é o produto que concentra em uma única cidade um percentual de produção tão grande quanto o boné? Apucarana tem que se orgulhar muito", declarou.
O Sebrae, parceiro histórico desde a criação do APL em 2004, também esteve presente, enfatizando projetos de sustentabilidade e a recente criação do Centro de Inovação da Confecção.
“O Sebrae sempre é parceiro de iniciativas como esta e de situações que promovem, de alguma forma, o nosso setor”, disse o consultor Tiago Cunha.
Entre os 35 premiados da noite, o destaque de longevidade foi para Alan Deni Marques Dias (Showa Bonés) e Gedeon Marangon (Paranatex), ambos com 33 anos de atuação em suas respectivas empresas, simbolizando o comprometimento de gerações com o setor em Apucarana.
