Trabalhadores são amarrados durante assalto em lavanderia de Apucarana

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência por volta das 3h40

Trabalhadores de uma lavanderia foram rendidos e amarrados durante assalto na madrugada desta quinta-feira (23), em Apucarana, no Jardim Interlagos. Milhares de calças jeans foram roubadas. Os ladrões, quando invadiram a empresa, falaram: "Não queremos nada de vocês, queremos só o que é do patrão". A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência por volta das 3h40.

As vítimas contaram que estavam trabalhando normalmente, quando à meia noite os criminosos, um com revólver e outro com pistola , entraram na empresa com as armas em punho. Na sequência, ordenaram que os trabalhadores colocassem no veículo do patrão as calças jeans que estavam no local.

Foram roubadas aproximadamente 1200 peças e os assaltantes realizaram dois transportes para a retirada das calças da empresa. "O tempo de um transporte para o outro durou em torno de 10 minutos. Ambos trabalhadores foram amarrados e trancados no interior no banheiro da empresa e só conseguiram se soltar horas depois, então pediram ajuda para uma pessoa na rua, que ligou no 190", informou a PM.

Os ladrões fugiram com os celulares das vítimas e com o carro da empresa, modelo Parati placas: GMI-3034. Até o momento o veículo e as calças não foram encontradas.





