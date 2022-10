Trabalhadores pendurados na Santa da Catedral chamam a atenção; veja

Da Redação

Um dos cartões postais mais tradicionais de Apucarana, a Catedral Nossa Senhora de Lourdes – a única do país a ser encimada pela imagem de uma santa e não da tradicional cruz – vem chamando ainda mais a atenção pública nesta semana. Operários que estão fazendo a revitalização da igreja estão trabalhando no ponto mais elevado da igreja matriz, a imagem da santa, que está há 50 metros de altura. Assista o vídeo abaixo.

Diariamente, dezenas de pessoas que circulam pelo centro da cidade param para acompanhar um pouco do trabalho dos homens, que trabalham pendurados no alto da torre da igreja. A imagem de Nossa Senhora de Lourdes, no alto da torre da catedral de Apucarana, tem 10 metros de altura. Além da pintura, a igreja matriz receberá obras de acessibilidade também e até um sistema de ar condicionado. O projeto todo deve custar perto de R$ 2 milhões.

- LEIA MAIS: Diocese dá início às reformas da Catedral Nossa Senhora de Lourdes

O responsável técnico pelo trabalho, Célio Pereira de Melo, se mostra orgulhoso pelo trabalho de revitalização da catedral. Para ele, a Santa é o ponto “mais bacana” da igreja, diz, referindo-se ao acesso muito difícil e que, exatamente por isso, atrai os olhares do público. “A igreja chama a atenção. Muita gente para e faz fotos. E ela está mudando, ficando ainda mais bela”, afirma.

Célio estima que o trabalho de revitalização deve avançar até dezembro ou até janeiro de 2023, conforme as estimativas. A finalização depende da ajuda do clima, uma vez que períodos chuvosos costumam atrasar os trabalhos em áreas externas.

Segundo ele, primeiro o trabalho começou com a desinfecção de toda a superfície da catedral, para a remoção das manchas de bolor e mofo. Em seguida, foi realizada a lavagem do prédio, com produtos específicos e a fixação, com a aplicação de um fundo preparado de paredes. Só depois dessa fase que são feitos os reparos e correções nas áreas danificadas das paredes, antes da pintura final. A revitalização vai preservar a mesma tonalidade da igreja, que foi reformada pela última vez há 25 anos.

Célio se diverte com a curiosidade das pessoas sobre o trabalho na catedral. “É gratificante fazer esse trabalho. Nos sentimos premiados em fazer essa obra e toda a equipe está empolgada”, diz.

Sobre trabalhar nas alturas, Célio garante que é tranquilo. Ele destaca que os profissionais são todos experientes, passam por treinamentos e usam equipamentos de segurança adequados. “A empresa trabalha com pintura em prédios em toda a região. Estamos acostumados a trabalhar em locais de difícil acesso”, afirma. Veja:

