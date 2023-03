Trabalhadores movem ação contra empresa após calote de R$ 500 mil

Da Redação

Vinte trabalhadores de Apucarana e outros três municípios da região norte do Paraná entraram na Justiça após levarem um calote que ultrapassa R$ 500 mil da empresa para quem eles prestavam serviço. De acordo com advogada Alessandra Azevedo, a Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda (Esac) que era terceirizada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) demitiu os funcionários e não pagou salários atrasados e verbas rescisórias. A demissão ocorreu após o fim do contrato com a Sanepar.

Ainda conforme a advogada, as partes envolvidas tentaram diversas vezes contato telefônico com a empresa antes de entrarem com a ação e não tiveram retorno nas ligações. As primeiras audiências dos processos estão marcadas para o dia 14 de março. As ações envolvem moradores de Apucarana, Ivaiporã, Jandaia do Sul e São João do Ivaí.

“Os trabalhadores foram demitidos em dezembro. Depois disso, a empresa simplesmente não atendeu mais ninguém e não deu nenhuma satisfação. Essa empresa tem processos em todo o Paraná”, afirma a advogada.

Cada ação movida contra a Esac pede indenização de aproximadamente R$ 25 mil, por danos morais, férias vencidas, salários atrasados, rescisão contratual, multa do Fundo de Garantia e FGTS que não foi depositado pela empresa.

A reportagem procurou a Sanepar para entender o motivo do fim do contrato com a Esac. Em nota, a Sanepar informou que em relação aos terceiros, está em contato com o sindicato para equacionar as demandas. A reportagem também tentou contato com a Esac, no entanto, os telefonemas não foram atendidos.

