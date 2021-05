Trabalhadores do setor de eventos participam de reunião

Continua após publicidade

Representantes do setor de eventos de Apucarana foram até a prefeitura na manhã desta quarta-feira (14), para tentar conversar com o prefeito Junior da Femac.

Eles levaram documentos pedidos pelo prefeito contendo a relação de pessoas e empresas que podem ser atendidas pelo projeto que visa destinar R$ 1 milhão para amenizar os efeitos da pandemia.

Por questão de agenda, o grupo reunido deixou as informações solicitadas e devem se encontrar novamente com o chefe do executivo e a equipe que acompanha o projeto.

João Luiz Guirro é um dos empresários do setor e falou com a reportagem do TNOline sobre as demandas e que esperam flexibilidade para que todos voltem a trabalhar.

O prefeito também falou sobre o assunto e reconheceu que o setor de eventos foi muito afetado pela pandemia.

