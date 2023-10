Trabalhadores do comércio terão reajuste de 5% em Apucarana

Comércio este ano vai atender em horário especial, até as 22 horas, a partir do dia 7 de dezembro

O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap) definiram nesta quarta-feira (25) o reajuste salarial para os trabalhadores do comércio e supermercados de Apucarana (PR). A Convenção Coletiva do Trabalho (CCT) 2023/2024 vale para Apucarana, Cambira, Bom Sucesso, Mandaguari, Marumbi, Marilândia do Sul, Kaloré, Novo Itacolomi, Califórnia e Rio Bom.

Com o reajuste, o salário-base do vendedor será de R$ 1.837,25. Já o salário-base para colaboradores de supermercados com a função de caixa será de R$ 1.855,11. O acordo também vale para os trabalhadores do Shopping CentroNorte, resguardando as referidas particularidades.

Para os trabalhadores do comércio, que inclui o Shopping CentroNorte, o reajuste será de 5%. Já para os trabalhadores dos supermercados, o aumento será de 5,5%. Para os empregados do comércio, o percentual deverá ser pago sobre os salários vigentes em 1º de julho deste ano. Já para os empregados dos supermercados, junho, pois a data-base é diferente, o que interfere inclusive no índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que é usado como base para a negociação. A convenção dispõe das informações como os pagamentos deverão ser feitos.

“O resultado da convenção coletiva é positivo, tanto para empregados quanto para os empregadores, pois atende reivindicações de ambas as partes, contempla as principais datas comemorativas, o que fortalece o comércio local”, avalia a presidente do Sivana, Aída Santos Assunção.

Horário de Natal

A convenção coletiva também definiu o funcionamento do comércio nas principais datas comemorativas de 2024 e o calendário para o final deste ano. O comércio este ano vai atender em horário especial, até as 22 horas, a partir do dia 7 de dezembro, uma quinta-feira. Os sábados (02-09-16-23-30), as lojas ficarão abertas até as 18 horas. Domingo, dia 24 de dezembro, o comércio abrirá das 9h às 18 horas. O dia 24 será compensado no dia 2 de janeiro, uma terça-feira.

Carnaval

Sobre o carnaval, Aída observa que o comércio passará a atender na segunda e na terça-feira de carnaval. A abertura da terça-feira ficou condicionada a uma folga. Na quarta-feira, o comércio segue com atendimento normal, como já ocorre atualmente.

