Trabalhadores da educação começam a ser vacinados na terça

Nesta terça-feira (18) começa a 1ª dose da vacinação contra a Covid-19 para trabalhadores da educação, com idade de 50 a 54 anos. A primeira etapa de imunização deste grupo foi realizada no dia 8 de maio para idade de 55 a 59 anos, quando foram vacinadas 257 pessoas.

A vacinação será no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para as pessoas que chegam ao local a pé. Serão imunizadas as pessoas que constarem na relação de nomes fornecidos à saúde pelos estabelecimentos de ensino público e privado.

As equipes de saúde que atenderão no Lagoão terão esta lista em mãos para seguir com rigor os nomes dos trabalhadores previamente informados. É preciso apresentar o cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.“ Os trabalhadores da educação, de 55 a 59 anos que não puderam se vacinar na primeira etapa, no dia 8 de maio, também podem ir amanhã no Lagoão”, observa o prefeito Junior da Femac.

Paralelamente à vacinação contra a Covid em Apucarana está ocorrendo a campanha Vacina Solidária, com a doação espontânea de alimento de perecível no local da imunização. O que está sendo arrecadado é distribuído pela Secretaria da Assistência Social para famílias que necessitam e entidades. A arrecadação está perto de 9 toneladas.