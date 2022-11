Trabalhadora que voltava para casa é vítima de estupro, em Apucarana

Da Redação

Uma jovem, de 18 anos, que trabalha como empacotadora em um Supermercado de Apucarana foi vítima de estupro. O crime aconteceu quando a moça estava voltando para a casa dela. A vítima chamou a polícia e repassou detalhes da violência.

A jovem contou que na noite de sexta-feira (11), ao sair do trabalho, acabou perdendo o horário do ônibus que sempre pega para ir pra casa, então ela embarcou na circular das 23h20. Ao descer no ponto próximo do monumento 'Bonezão', percebeu que tinha um carro a seguindo.

O motorista, um homem alto, magro, com tatuagem no braço esquerdo, se aproximou e perguntou as horas. A moça disse que não sabia e saiu correndo, porém, o homem saiu do veículo, correu atrás dela e usando de força, a obrigou entrar no carro.

A mulher disse que o homem a levou até um motel, na região do Parque Industrial Norte, que foi retirada à força do carro e foi obrigada a ingerir um líquido amargo, depois perdeu os sentidos.

A jovem disse que antes de ficar inconsciente, percebeu que o homem começou a beijá-la. A vítima disse que acordou por volta das 6h de sábado (12), sem roupas e com dores nas partes íntimas.

A mulher contou para a polícia que o suspeito estava no quarto dormindo, então colocou suas roupas e saiu correndo. A polícia perguntou para a vítima o motivo dela não pedir ajuda, e a jovem disse que estava muito nervosa e só queria sair do local. A equipe policial registrou o Boletim de Ocorrência e orientou a moça.

A Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, deve investigar o caso. Até o momento, o suspeito não foi preso.

