Trabalhadora é assediada e perseguida por homem nu em Apucarana; veja





Uma mulher que seguia a pé para o trabalho foi assediada e perseguida por um homem nu na última terça-feira (23), no Parque Industrial Norte, em Apucarana. O caso ocorreu por volta das 12h40, na Avenida Zilda Seixas do Amaral. O assediador estava em uma picape antiga, sem placas, e foi gravado por câmeras de monitoramento de empresas. As imagens serão entregues à Polícia Civil do Paraná (PC-PR) para auxiliar na identificação do suspeito. Veja acima



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A vítima havia acabado de desembarcar de um ônibus do transporte coletivo quando avistou o homem, descrito como uma pessoa de idade mais avançada, do lado de fora de uma picape. Segundo os relatos, o suspeito começou a chamar a jovem. Assustada, ela ignorou a abordagem e continuou caminhando, mas o agressor entrou no veículo e passou a segui-la por todo o trajeto até a empresa onde ela trabalha, proferindo palavras obscenas.





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Suspeito estava em picape antiga sem placas - Foto: Reprodução Suspeito estava em picape antiga sem placas - Foto: Reprodução

O veículo utilizado no assédio não possuía placas de identificação, que podem ter sido tiradas propositalmente pelo assediador.