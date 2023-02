Trabalhador tem moto furtada no centro de Apucarana

Da Redação

Buscas foram feitas mas até o momento a XR não foi encontrada

Uma moto modelo Honda XR 250 tornado placa AOS0H47 foi furtada em Apucarana. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (3). O dono da motocicleta contou que estacionou o veículo em frente ao trabalho dele, na Rua Geremias Lunardelli, no centro da cidade.

O rapaz chamou a Polícia Militar (PM) e contou que chegou no emprego por volta das 7h30, que estacionou a moto e ao sair no intervalo do almoço percebeu o crime. Buscas foram feitas mas até o momento a XR não foi encontrada.

O dono da moto compartilhou uma foto do veículo nas redes sociais e pede por ajuda.

