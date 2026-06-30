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SOCORRO

Trabalhador sofre queda de três metros em empresa de reciclagem de Apucarana

Vítima de 60 anos fazia reparos em um portão quando a escada escorregou

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 20:57:31 Editado em 30.06.2026, 20:57:24
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Trabalhador sofre queda de três metros em empresa de reciclagem de Apucarana
Autor Vítima foi atendida pelo Siate - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline

Um trabalhador de 60 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira (30) após sofrer uma queda de aproximadamente três metros de altura no Parque Industrial Norte, em Apucarana (PR). O acidente de trabalho ocorreu enquanto a vítima fazia a manutenção no portão basculante de uma empresa de materiais recicláveis.

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De acordo com as informações apuradas no local, o homem estava em cima de uma escada que acabou escorregando, o que provocou a queda. Com o impacto, ele sofreu uma fratura em um dos dedos do pé. A vítima recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), foi estabilizada ainda no pátio da empresa e, em seguida, encaminhada para avaliação médica ortopédica no Hospital da Providência.

Apesar de o acidente ter acontecido nas instalações da empresa de reciclagem, o homem não é funcionário direto do estabelecimento.

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acidente de trabalho emergência médica manutenção industrial Reciclagem saúde e segurança Segurança no Trabalho
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