Trabalhador sofre queda de cinco metros em obra na Vila Shangri-lá

Um homem de 31 anos ficou ferido após cair de uma altura de aproximadamente cinco metros enquanto trabalhava em uma obra na Vila Shangri-la, em Apucarana. O acidente ocorreu em uma rua próxima a José à TV Tibagi.

A vítima sofreu uma lesão no dorso e sentia fortes dores. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestaram atendimento no local e o encaminharam ao Hospital da Providência para avaliação médica.

