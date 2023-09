Trabalhador sofre fratura em obra e mobiliza equipe do Siate

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente de trabalho deixou um idoso de 70 anos ferido na tarde desta sexta-feira (15) em Apucarana, norte do Paraná. Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionados para atender a ocorrência.

A corporação informou que foi acionada por volta das 13h30 para comparecer em uma obra na Rua Rio Pirapó, no Núcleo Habitacional Papa João Paulo, região oeste da cidade. No local, os socorristas apuraram que um trabalhador caiu de um andaime - estrutura montada para se ter acesso às áreas mais elevadas e servir como plataforma.

A vítima sofreu ferimentos moderados, como uma fratura em uma das clavículas e contusões em ambos os braços. O homem recebeu os primeiros cuidados ainda na obra e, na sequência, foi encaminhado pelo Siate ao Hospital da Providência para receber os devidos atendimentos.

