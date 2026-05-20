Trabalhador sofre descarga elétrica durante pintura em comércio de Apucarana; vídeo
Vítima foi levada pelo Samu para o Hospital da Providência
TNOnline TV
Um trabalhador sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava na pintura de uma sorveteria em Apucarana na tarde desta quarta-feira (20). Ele teria encostado em fios de alta tensão e ficou ferido em estado considerado grave. O caso ocorreu na Avenida Pirapó, na região da Barra Funda.
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O homem foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e também da ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O pintor fazia o trabalho a cerca de 10 metros de altura quando sofreu a descarga elétrica. O sargento Gustavo Baptistão explica que o trabalho de retirada do homem demorou cerca de 30 minutos para que o trabalhador fosse colocado no solo com segurança. "A vítima também encontrava-se em uma situação bem delicada por conta do trauma que sofreu na descarga elétrica", pontuou.
Segundo ele, o homem estava consciente e orientado durante o atendimento. No entanto, o caso é considerado grave por conta da descarga elétrica. O sargento afirma que o pintor estava usando um extensor que pode ter tocado na linha de alta tensão.
O Corpo de Bombeiros retirou o homem, que foi atendido pelo Samu no solo antes de ser encaminhado para o Hospital da Providência. A idade da vítima não foi informada.
Uma funcionária de um estabelecimento próximo ao local contou ao TNonline como tudo ocorreu. Ela viu o momento do choque elétrico e diz que um barulho chamou a sua atenção e de uma colega. "Ele (pintor) ficou pendurado e se debatendo com o cabo da pintura na mão. Nós gritamos e um rapaz do outro lado da rua, de outra empresa, subiu muito rápido da escada e puxou ele (pintor) não cair, porque ele despenca lá de cima", diz, assinalando que chamou, ao mesmo tempo, o socorro.
Foto: Autor: Cindy Santos/TNOnline Foto: Autor: Cindy Santos/TNOnline Foto: Autor: Cindy Santos/TNOnline Foto: Autor: Cindy Santos/TNOnline Foto: Autor: Cindy Santos/TNOnline
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