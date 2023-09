Trabalhador sofre acidente ao desmontar estrutura da Festoque

O ferimento teria sido causado por uma calha que caiu sobre a cabeça do trabalhador

Um homem de 25 anos ficou ferido após uma calha atingir a sua cabeça enquanto ele trabalhava no desmonte da estrutura da Festoque, que ocorreu no último final de semana na Associação Cultural Esportiva de Apucarana.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado e, ao chegar no local, encontrou o rapaz consciente, aguardando a chegada do socorro.

De acordo com o Siate, ele sofreu um ferimento na cabeça e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O ferimento teria sido causado por uma calha que caiu sobre a cabeça do trabalhador. Apesar de bastante sangramento, o ferimento foi leve, segundo informou o Siate.

