Trabalhador se fere ao cair de escada no Residencial Interlagos

Um trabalhador de 56 anos ficou ferido após cair de uma escada na manhã desta quarta-feira (11), na Rua Cristiano Kussmaul, no Residencial Interlagos, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade

O auxiliar de pedreiro trabalhava em cima de uma escada quando teria se desequilibrado e caído de uma altura de aproximadamente dois metros, conforme informaram os bombeiros.

- LEIA MAIS: Incêndio destrói veículos que estavam em pátio de empresa em Apucarana

continua após publicidade

Ele foi atendido pelos socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, com dores no dorso. O homem foi encaminhado consciente e orientado ao Hospital da Providência para uma avaliação médica.

Outra ocorrência

Motorista invade conveniência de posto no centro de Apucarana

Uma motorista perdeu o controle do carro e invadiu a loja de conveniência de um posto de combustíveis do centro de Apucarana, no norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (11).

O acidente aconteceu em um posto que fica na Avenida Curitiba, por volta das 7h30 e envolveu um carro Nissan Kicks branco. No momento da batida, havia clientes na loja. Ninguém se feriu. Para ler a matéria completa clique Aqui.





Siga o TNOnline no Google News