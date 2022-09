Trabalhador que esperava ônibus é atacado com faca no Fariz Gebrim

Da Redação

Ele foi orientado pela polícia quanto aos procedimentos

Um homem foi atacado com faca em um ponto de ônibus no Residencial Fariz Gebrim na noite de quarta-feira, 28, enquanto esperava a condução para ir trabalhar. A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na quinta-feira, 29, pela equipe de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o homem recebeu socorro.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe médica da UPA solicitou a polícia por ter dado entrado no local um homem com ferimento de faca.

A vítima informou que na noite anterior, estava no ponto de ônibus e um homem chegou, começou a conversar com ele, e em seguida, retirou uma faca da cintura e desferiu um golpe, fazendo um corte em sua testa, saindo correndo em seguida.

Ele contou que mesmo ferido, foi para o trabalho, pois seu serviço é noturno, e no dia seguinte, ao retornar para residência, foi orientado pela sogra a procurar atendimento médico. Foi realizada a sutura no ferimento e em seguida ele foi liberado.

A vítima disse já ter visto o agressor no bairro Sumatra, porém, não sabe informar o nome. Ele foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.

