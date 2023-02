Trabalhador perde carteira em Apucarana e pede ajuda para recuperá-la

Da Redação

Pedro Cortinove conversou com a equipe do TNOnline para pedir ajuda

Um homem, de 63 anos, recorreu à equipe de reportagem do TNOnline, nesta segunda-feira (20), para pedir ajuda. Pedro Cortinove perdeu a carteira com todos os documentos, como o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o Registro Geral (RG), em Apucarana, e necessita de ajuda para encontrá-la.

Cortinove, que é agricultor, perdeu o objeto na última quinta-feira (16), quando estava trabalhando. O fato ocorreu por volta das 16h, na Rua Denhei Kanashiro, na região do Residencial Jaçanã.

No dia em questão, o trabalhador desceu do veículo em que estava para averiguar um problema mecânico e, ao fazer isso, sua carteira caiu. Como chovia bastante, ele retornou rapidamente ao interior do automóvel e deixou o local.

Ainda segundo Pedro, ele notou que perdeu os documentos somente no dia seguinte, sexta-feira (17). Um boletim de ocorrência foi registrado por meio da internet.

Além do CPF e do RG, havia cartões bancários na carteira. Quem a encontrar pode entrar em contato com Pedro através do número (43) 99962-1687, que contém WhatsApp, ou pelo (43) 3423-6941.

