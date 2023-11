Trabalhador fica prensado por máquina após acidente de trabalho

Um homem ficou ferido ao ser prensado por uma máquina de porte pesado enquanto trabalhava em uma empresa de equipamentos de proteção individual (EPI), localizada na Rua Arnoldo Ramos Leomil, no Parque Industrial Zona Oeste II, próximo ao Núcleo João Paulo em Apucarana (PR).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem bate em duas mulheres e vai preso em Apucarana

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ao trabalhador. A ocorrência foi registrada por volta das 11h45 desta quarta-feira (22).

continua após publicidade

De acordo com informações iniciais, o homem, que não teve sua idade divulgada, teria sofrido um acidente enquanto trabalhava com uma máquina dentro do galpão da empresa. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital da Providência, mas estava consciente. De acordo com os bombeiros, a vítima reclamava de dores no corpo, sobretudo na coluna.

Siga o TNOnline no Google News