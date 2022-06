Trabalhador fica ferido após rompimento de mangueira em Apucarana

Da Redação

Conforme o tenente Pedro Wagner, o homem estava trabalhando em sua casa

O Corpo de Bombeiros de Apucarana confirmou que um homem, de 44 anos, sofreu queimaduras no braço e ferimentos na cabeça após o rompimento de uma mangueira do secador de silk. O acidente de trabalho aconteceu por volta das 12h, desta terça-feira (21), no residencial Parque da Raposa.

Conforme o tenente Waner de Paula, o homem estava trabalhando em sua casa, onde existe uma mini fábrica de silk, porém, uma das mangueiras arrebentou. "O homem ao tentar desligar o equipamento queimou o braço direito e por causa do impacto do rompimento, ele foi arremessado na parede e por causa do choque, bateu a cabeça. Quando chegamos na casa outras pessoas que estavam no local estavam realizando curativos no homem, nossa equipe acabou de realizar os primeiros socorros e encaminhou o homem até o Hospital da Providência", explicou o tenente.

Os ferimentos foram considerados leves.

