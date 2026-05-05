TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ACIDENTE DE TRABALHO

Trabalhador fica ferido após queda de cerca de 6 metros em Apucarana

Acidente ocorreu durante serviço em telhado no bairro Shangri-lá

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 11:02:57 Editado em 05.05.2026, 11:54:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Trabalhador fica ferido após queda de cerca de 6 metros em Apucarana
Autor Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Um homem de 49 anos ficou ferido após cair de aproximadamente seis metros de altura na manhã desta terça-feira (5), no bairro Vila Shangri-lá, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no interior de uma igreja, onde a vítima realizava um serviço no telhado.

- LEIA MAIS: Em Arapongas, 10ª Campanha do Agasalho será lançada no dia 14 de maio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas por volta das 10h30 para atender a ocorrência. No local, o trabalhador foi encontrado consciente, porém desorientado, e com queixa de dor intensa na região abdominal.

Após os primeiros atendimentos realizados pelos socorristas do Siate, a equipe avançada do Samu foi acionada. O médico da unidade passou a atender a vítima ainda no local, diante da suspeita de possíveis lesões internas decorrentes do impacto da queda.

Na sequência, o homem foi imobilizado e encaminhado com urgência ao Hospital da Providência, onde passará por exames complementares e avaliação médica detalhada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moradores relataram ter ouvido um barulho forte no momento da queda e acionaram o socorro. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de trabalho emergência médica investigações de acidentes queda de altura serviços em telhados vítima desorientada
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV