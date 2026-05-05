Trabalhador fica ferido após queda de cerca de 6 metros em Apucarana

Um homem de 49 anos ficou ferido após cair de aproximadamente seis metros de altura na manhã desta terça-feira (5), no bairro Vila Shangri-lá, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no interior de uma igreja, onde a vítima realizava um serviço no telhado.



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Equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas por volta das 10h30 para atender a ocorrência. No local, o trabalhador foi encontrado consciente, porém desorientado, e com queixa de dor intensa na região abdominal.

Após os primeiros atendimentos realizados pelos socorristas do Siate, a equipe avançada do Samu foi acionada. O médico da unidade passou a atender a vítima ainda no local, diante da suspeita de possíveis lesões internas decorrentes do impacto da queda.

Na sequência, o homem foi imobilizado e encaminhado com urgência ao Hospital da Providência, onde passará por exames complementares e avaliação médica detalhada.

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Moradores relataram ter ouvido um barulho forte no momento da queda e acionaram o socorro. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.