Trabalhador fica ferido após cair de telhado de três metros em Apucarana

Vítima realizava serviço na Rua Miguel Simão na manhã desta terça-feira (27) e foi encaminhada ao Hospital da Providência

Um homem de 65 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira (27) após cair de um telhado de cerca de três metros de altura em Apucarana. O acidente ocorreu por volta das 9h, durante um serviço de manutenção em um prédio localizado na Rua Miguel Simão, no centro do município.

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Os colegas de trabalho da vítima prestaram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o trabalhador foi encontrado deitado no local da queda, queixando-se de dores.

Ele sofreu contusões na cabeça e no braço esquerdo, mas permanecia consciente, orientado e sem sangramentos aparentes no momento do resgate.

Após receber os cuidados iniciais no local e passar pela regulação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem foi encaminhado para o Hospital da Providência.