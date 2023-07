Trabalhador fica ferido após acidente no centro de Apucarana

Um trabalhador, de 53 anos de idade, ficou ferido após ser vítima de um acidente de trânsito na área central de Apucarana, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (17). O homem pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete Toyota Hilux.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Munhoz da Rocha com a Rua Osório Ribas de Paula. A vítima sofreu ferimentos leves e foi levado para a UPA da cidade.

Conforme as autoridades, o condutor da caminhonete, um homem de 34 anos, teria atingido a traseira da moto quando o semáforo ficou verde. O motorista ficou no local e prestou socorro ao motociclista. Ele não ficou ferido.

