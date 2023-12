Trabalhador é socorrido em Apucarana após ficar preso em máquina

Um acidente de trabalho mobilizou socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, no final da manhã desta terça-feira (19). O caso foi registrado em uma empresa situada no Parque Industrial Zona Norte, em Apucarana, norte do Paraná.

De acordo com as informações da corporação, um jovem de 24 anos sofreu graves ferimentos na perna quando fazia a limpeza de uma máquina. A calça da vítima ficou presa, o que provocou os ferimentos.

Quando a equipe de socorro chegou ao local, o jovem já havia sido retirado da máquina pelos funcionários da empresa, que agiram rapidamente desligando o equipamento.

Após os primeiros cuidados, o jovem foi encaminhado pelo Siate ao Hospital da Providência.

