'Trabalhador dançarino' viraliza no Paraná; veja

Roupas reflexivas, bastões luminosos e bandeiras para avisar os condutores da proximidade de obras e pessoas trabalhando na pista. Essas são as ferramentas de trabalho do 'homem bandeira', funcionário destacado para garantir a segurança de motoristas e operários.

Em Apucarana, no norte do Paraná, o responsável por essa função vem garantindo que ninguém passe pelo trecho em manutenção da BR-376 sem prestar atenção devido a uma forma inusitada de atuar: ele trabalha dançando.

A coreografia de sinalização vem sendo flagrada por vários motoristas da cidade e diversos vídeos foram compartilhados nas redes sociais chamando atenção para a alegria do homem bandeira de identidade até então desconhecida.

O 'trabalhador dançarino' é Dener Felipe de Paulo Domingues, de 22 anos, que vive no distrito José Lacerda, em Reserva, Campos Gerais do Paraná, localidade que fica a quase 196 km de Apucarana.

Ele começou a trabalhar na empresa Copa Cons no dia 3/8 e afirma que está muito feliz por estar empregado, após ficar quase quatro meses procurando por uma recolocação no mercado. Em média, são 12 horas de serviço de sinalização. "Eu trabalho sempre animado, não podemos desanimar nunca, não importa no que você trabalha, tem que ser sempre animado. Sempre tento dar o meu melhor em tudo e estou feliz por estar trabalhado, por estar sinalizando o trânsito", disse.

O jovem não esperava tanta repercussão e contou que diversos motoristas pararam para tirar fotos, parabenizar pela alegria e até para entregar lembranças. "Muitos motoristas buzinaram, alguns pararam e me deram refrigerante. Outros tiraram fotos e teve até quem pediu para dançar junto, um motorista de uma S10 parou e me encheu de palavras de incentivo, não esperava por tanta repercussão e por tanto carinho", explica Dener.

O jovem e a equipe devem permanecer em Apucarana até o final da semana, quando se estima que as obras sejam finalizadas. Depois, o orientador dançarino vai trabalhar em outro trecho e afirma que vai continuar dançando. "Meus colegas de trabalho me apelidaram de 'bailarino da capa cons'. Vou seguir trabalhado e dançando, percebi que isso deixou as pessoas mais alegres, então vou continuar, sempre muito animado e claro, com toda responsabilidade no trabalho", finaliza.

ASSISTA:

'Trabalhador dançarino' viraliza no Paraná; veja - Vídeo por: tnonline