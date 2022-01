Da Redação

Trabalhador cai do telhado do IML e é socorrido pelo Samu

Um prestador de serviço da Copel ficou ferido após cair do telhado do estacionamento interno do Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, na Rua Erasto Gaertner, nesta terça-feira (25).

O trabalhador ainda caiu em cima de um carro de um funcionário do IML. O veículo, um HB20, teve o capô, a lateral direita e o para-brisa danificados.

Segundo o funcionário, o prestador da Copel sofreu a queda após se desequilibrar. Ele teve apenas ferimentos leves, foi socorrido pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).