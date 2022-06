Trabalhador cai de telhado de empresa em Apucarana; saiba mais

Da Redação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana, confirmou que um trabalhador, de 45 anos, sofreu uma queda do telhado da empresa que trabalhava, na Avenida Governador Roberto da Silveira, no final da tarde desta quarta-feira (29).

Conforme o Samu, ele foi socorrido e levado para o Hospital da Providência com ferimentos moderados, com suspeita de fratura no pé. A princípio, o homem fazia uma manutenção quando o telhado cedeu e ele sofreu a queda. As causas serão apuradas. A queda foi de aproximadamente cinco metros.

'Operação Narco Brasil': PM de Apucarana realiza abordagens

A Polícia Militar (PM) de Apucarana realizou nesta quarta-feira (29), mais uma etapa da 'Operação Narco Brasil', com abordagens no centro da cidade, na Avenida Aviação e no Jardim Alvorada.

Durante a ação, foram abordados seis carros, três motos e 14 pessoas. Nada de ilícito foi encontrado. A operação tem como objetivo proporcionar mais segurança e inibir a prática de crimes no município.

Ainda durante a operação, a equipe do setor de inteligência, P2, prendeu um homem, de 36 anos, que era procurado pelo crime de tráfico de drogas e havia contra ele um mandado de prisão. A abordagem aconteceu no Jardim Alvorada.

