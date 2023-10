Trabalhador cai de altura de 4 metros na Apae de Apucarana

Um trabalhador de 58 anos sofreu um acidente enquanto realizava uma manutenção de forro na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Apucarana. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (20).

continua após publicidade

O homem precisou ser atendido por uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Os socorristas informaram que ele caiu de uma altura de quatro metros depois que o forro cedeu.

-LEIA MAIS: Dois acidentes em sequência envolvem veículos da imprensa em Apucarana

continua após publicidade

O trabalhador foi encaminhado para o Hospital da Providência. Ainda de acordo com os bombeiros, ele sofreu uma contusão no joelho direito, escoriação no rosto e uma contusão no antebraço esquerdo.

Siga o TNOnline no Google News