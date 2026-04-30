‘Total desespero’, diz professora que viu a parede de casa desabar em Apucarana
Água chegou à cintura e moradores sofreram ferimentos leves; vizinhos ajudam na limpeza do imóvel no Jardim Catuaí
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A professora Patrícia Almeida, moradora do Jardim Catuaí, teve a parede do interior da residência dela desabada durante a forte chuva registrada na noite de quarta-feira (29) em Apucarana. Ela, o marido e as filhas precisaram sair às pressas quando a casa foi invadida pela água da chuva e lama através de um terreno que fica aos fundos do imóvel.
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"Ontem, quando meu marido entrou em casa, ele já viu a rachadura na parede. Nós começamos a pensar no que fazer, e quando falei para as minhas filhas já ir para a casa de alguém, eu vi mais embaixo entrando um pouco de água. Depois disso já estourou e desceu tudo", conta Patrícia.
A força da enxurrada foi tamanha que a água chegou a bater na cintura da professora. O momento, classificado por ela como de "total desespero", causou pânico na família. Durante a fuga, uma das filhas precisou se segurar no retrovisor do carro para não ser levada pela correnteza, enquanto a outra foi arrastada até o gramado. O marido de Patrícia sofreu uma queda, resultando em cortes no nariz e na testa. Apesar do susto, todos tiveram apenas ferimentos leves.
Até o animal de estimação da família foi pego de surpresa. "Meu gato também foi levado com a enxurrada mas graças a Deus a gente achou ele ali no quintal", relata a professora.
O cenário deixado pela lama foi de grande destruição material. Segundo a moradora, o volume de água que desceu pelos fundos arrastou pedaços de tijolos e pertences para longe, sendo que o celular de uma das filhas foi encontrado apenas na rua de baixo.
O problema, de acordo com a Patrícia, foi agravado por uma falha na infraestrutura da rua superior. "Aqui na rua de trás tem um erro de meio-fio, não construíram direito e daí sempre entrava um pouco de água", aponta.
Agora, a família tenta contabilizar os prejuízos e recuperar o que restou, contando com uma forte rede de solidariedade. Familiares, amigos, colegas de trabalho e até vizinhos desconhecidos se mobilizaram para retirar o entulho de dentro do imóvel. Diante do recomeço, Patrícia avalia os próximos passos. "Respirar fundo para tentar construir tudo de novo. Porque não é fácil, perdemos bastante móveis, roupas que a gente vai tentar lavar e recuperar", desabafa.
Nesta manhã de quinta-feira (30), equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estiveram na residência da família para ajudar a tirar o excesso de lama que invadiu o local. Uma equipe de engenharia da Prefeitura deve também ir ao local para fazer uma vistoria.