Da Redação

Torneio do Trabalhador terá 1ª fase no domingo em Apucarana

Nesta terça-feira (19), a Prefeitura de Apucarana divulgou que ocorrerá na cidade, a partir do próximo domingo (24), às 08h, a primeira fase do Torneio do Trabalhador de Futebol. Contando com 29 equipes, os jogos ocorrerão nos campos do estádio do Sesi, no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e no Centro Esportivo Hairton Santos.

continua após publicidade .

De acordo com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes de Apucarana, o tradicional torneio volta com times de vários bairros da cidade. “Entre as equipes inscritas nesse ano está o time do Jardim Ponta Grossa, campeão em 2019, e o Tupã, que também já levantou a taça na competição. O torneio é a festa do futebol amador e valoriza o trabalhador da nossa cidade, com a competição tendo o apoio do prefeito Junior da Femac”.



Para a rodada final da competição, marcada para o dia 1º de maio, avançam quatro agremiações disputando as semifinais e a disputa do título no estádio do Sesi.

continua após publicidade .

Estão inscritas no torneio de 2022 as equipes do Jardim Ponta Grossa, DZ Futebol Clube, Serralharia Canova, Brindes Tic Tac, Serigrafia Maia, Projeto Bento Fernandes, United FC/Leve Limp, Juvenil do Pirapó, Time do Japa, Red Bull Vila Reis, Supermercado Califórnia/Barbearia Rapes, Amigos da Bola, Castelo Branco United, Lubricenter/Vila Reis, Amigos do Rogério, Supermercado Viana, Recanto do Lago/Adriano Correia, Time do Rildo, Dom Romeu, Andrade e Amigos, Jardim Alvorada, Unidos Diamantina, Vida Saudável/Eletrotécnica RS, Km 28, Atlético Pirapó, Serralheria Caldeira, Tupã, Brooklyn e Ferroviária da Vila Regina.

Mais informações do torneio podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184.





continua após publicidade .

Confira a tabela de jogos:

Dia 24 de abril (domingo)



Campo da UTFPR

continua após publicidade .

08h00 – Supermercado Viana x United FC/Leve Limp (jogo 1)

08h40 – Tupã x Serralheria Caldeira (jogo 2)

continua após publicidade .

09h20 – Jardim Ponta Grossa x Recanto do Lago/Adriano Correia (jogo 3)

10h00 – Red Bull Vila Reis x Serigrafia Maia (jogo 4)

10h40 – Andrade e Amigos x Brindes Tic Tac (jogo 5)

continua após publicidade .

11h20 – Vencedor do jogo 1 x Vida Saudável/Eletrotécnica RS (jogo 14)

12h40 – Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 3 (jogo 15)

13h20 – Vencedor do jogo 4 x Vencedor do jogo 5 (jogo 16)

continua após publicidade .

14h00 – Vencedor do jogo 14 x Vencedor do jogo 15 (jogo 22)

14h40 – Vencedor do jogo 16 x Vencedor do jogo 17 (jogo 23)

continua após publicidade .

Estádio do Sesi

08h00 – Brooklyn x Castelo Branco United (jogo 6)

08h40 – Supermercado Califória/B. Rapes x Juvenil do Pirapó (jogo 7)

continua após publicidade .

09h20 – Serralheria Canova x Jardim Alvorada (jogo 8)

10h00 – Time do Rildo x Amigos da Bola (jogo 9)

10h40 – Ferroviário Vila Regina x Unidos Diamantina (jogo 10)

continua após publicidade .

11h20 – Vencedor do jogo 6 x Quilômetro 28 (jogo 17)

12h40 – Vencedor do jogo 7 x Vencedor do jogo 8 (jogo 18)

continua após publicidade .

13h20 – Vencedor do jogo 9 x Vencedor do jogo 10 (jogo 19)

14h40 – Vencedor do jogo 18 x Vencedor do jogo 19 (jogo 24)

Centro Esportivo Hairton Santos (José Rico)

08h00 – Vila Reis FC x Projeto Bento Fernandes (jogo 11)

08h40 – Atlético Pirapó x DZ Futebol Clube (jogo 12)

09h20 – Dom Romeu x Amigos do Rogério (jogo 13)

10h00 – Vencedor do jogo 11 x Vencedor do jogo 12 (jogo 20)

10h40 – Vencedor do jogo 13 x Time do Japa (jogo 21)

12h40 – Vencedor do jogo 20 x Vencedor do jogo 21 (jogo 25)





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.