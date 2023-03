Torneio do Trabalhador segue com as inscrições abertas

Da Redação

Competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana comunica que continuam abertas as inscrições do Torneio do Trabalhador (1º de Maio) na modalidade de futebol. A competição ocorrerá nas categorias adulto masculino, feminino livre, sub-12 (nascidos em 2011 e 2012), sub-14 (nascidos em 2009 e 2010) e sub-16 (nascidos em 2007 e 2008), masculino.

De acordo com o secretário municipal de Esportes de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, onze equipes já fizeram as suas inscrições para a disputa da competição. “As inscrições prosseguem até o dia 28 de março, com o congresso técnico sendo realizado no dia 4 de abril no Centro da Juventude Alex Mazaron”, disse o professor Grillo.

Ele destaca que às 18h30 acontecerá o congresso técnico das categorias menores e do feminino, enquanto às 19h30 será feita a reunião na categoria adulto masculino. As datas das partidas serão informadas durante o encontro. “O Torneio do Trabalhador é disputado anualmente no município e tem o apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, frisa o professor Grillo.

Já se inscreveram as equipes do Lava Car Apucarana/Jiló, Castelo Branco United, Amigos do Cidão, Vila Reis Futebol Clube/LD Sublimações, Time dos Pagodeiros, Tancredo Neves, Shakhtar dos Lek, Ajax Futebol Clube, Serralheria Canova, Brindes Tic Tac/Serigrafia Maia e Amigos da BRC Tecidos.

No Torneio do Trabalhador de 2022, o time do Andrade e Amigos foi o campeão, o Ferroviário da Vila Regina obteve a segunda colocação e a Vila Reis Futebol Clube ficou em terceiro lugar. As partidas aconteceram nos estádios do Sesi e do José Rico e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

