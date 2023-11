Torneio de futebol termina com tiros após briga em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um torneio de futebol realizado na noite desta terça-feira (21) em Apucarana, no norte do Paraná, acabou com disparos de arma de fogo após uma briga ocorrida durante uma partida. O caso foi registrado na BR-366 na Vila Rural Volveno Bertoli. Veja o vídeo abaixo.

Conforme a Polícia Militar (PM) a confusão se iniciou entre os próprios jogadores e, em seguida, parte dos torcedores começou a se ofender e agredir, ocorrendo até mesmo invasão de campo.

Momentos depois, um dos homens que estava envolvido na briga foi até um carro modelo Toyota Corolla e pegou uma arma de fogo, realizando diversos disparos. Segundo relatado pelos presentes, o homem fugiu em seguida.

Como consta no boletim de ocorrências (B.O.), em vistoria pelo local, foram encontrados cinco estojos de pistola calibre 45. Os PMs ainda fizeram um patrulhamento pela região, mas o suspeito não foi localizado.

