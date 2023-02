Torneio de Bocha no Parque Biguaçu define os melhores colocados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As quatro melhores duplas do evento esportivo receberam troféus

Com a presença de 18 duplas da cidade, foi realizado neste domingo (05) na cancha do Parque Biguaçu, em Apucarana, o Torneio Municipal de Bocha, competição preparatória para o Torneio Bocha Paraná de 2023 e que contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. As quatro melhores duplas do evento esportivo receberam troféus.

continua após publicidade .

Em competição que teve a duração de dez horas, a dupla formada por César e Valdemir foi à campeã, com Márcio e Silvio conquistando a segunda colocação. Os jogadores Edevaldo Gasparello e Mixico terminaram o torneio em terceiro lugar, com Alziro e Valdecir ficando na quarta posição.

LEIA MAIS: Inscrições para 11 escolinhas de esportes abrem dia 6 de fevereiro

continua após publicidade .

“Foi um belo torneio e com todos saindo satisfeitos da competição. Agora é se preparar para a segunda etapa do Torneio Bocha Paraná que ocorrerá no dia 25 de fevereiro em Maringá. No mês de março, em data que ainda será definida, a terceira etapa da competição estadual será realizada em Apucarana”, destaca Edevaldo Gasparello, que coordenou o torneio municipal no Parque Biguaçu.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, prestigiou o evento e ajudou a entregar a premiação aos melhores colocados do torneio. “Todos os jogadores estão de parabéns em mais uma disputa municipal numa competição que contou com apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News