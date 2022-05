Torneio Bocha Paraná reúne 32 duplas em Apucarana

Da Redação

Neste sábado (21), com a presença de 32 duplas de 15 municípios do Estado do Paraná, ocorreu, na cancha do Parque Biguaçu, em Apucarana, a terceira etapa do Torneio Bocha Paraná. O evento, que teve início às 09h, foi prestigiado pelo prefeito Junior da Femac, pelo vice-prefeito Paulo Vital, pelo vereador Luciano Facchiano e pela vereadora Jossuela Pirelli.

“Foi uma competição bem disputada com jogadores vindos de várias cidades e que mostrou que a bocha tem tradição em Apucarana. Ficamos felizes de ver toda a movimentação na cancha do Parque Biguaçu que passou por uma grande melhoria”, destacou o prefeito Junior da Femac.

A dupla campeã do torneio foi formada por Luciano, de Altônia, e Flávio, de Santa Mariana. Os apucaranenses Márcio e Adriano ficaram em segundo lugar, com José Amadeu e Candinho, de Umuarama, conquistando a terceira colocação. Edenilson, de Apucarana, e Mimi, de Maringá, conseguiram a quarta posição.

Da quinta a oitava colocação a classificação ficou assim: 5º) Linguiça e Coca; 6º) Ninho e Padre; 7º) José Floriano e Toninho; e 8º) Frango e Osmar. As quatro melhores duplas receberam troféus e da quinta a oitava posição as duplas ganharam medalhas. De Apucarana também competiram os jogadores Luiz, Clodoaldo, Roberto, César e Alziro.

O técnico da equipe apucaranense Edevaldo Gasparello, coordenador geral do torneio, disse que a competição homenageou o saudoso jogador Claudir Silvério, que por muitos anos representou Apucarana nas competições regionais e estaduais. “O torneio foi um sucesso e agradecemos o total apoio do prefeito Junior da Femac. Tivemos participantes de várias regiões do Estado, com as oito melhores duplas recebendo premiação”, frisa Gasparello.

Participaram jogadores de Apucarana, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Maringá, Flórida, Jandaia do Sul, Borrazópolis, Astorga, Arapongas, Cornélio Procópio, Santa Mariana, Altônia e Cândido Mota-SP. A quarta etapa do Torneio Bocha Paraná de Duplas será realizada no mês de julho em Maringá.

