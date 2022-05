Torneio Bocha Paraná ocorre neste sábado em Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana informa que, neste sábado (21), será realizado a partir das 09h, na cancha do Parque Biguaçu, a terceira etapa do Torneio Bocha Paraná de Duplas. O evento, que teve as etapas anteriores nas cidades de Maringá e Umuarama, reúne jogadores de várias regiões do Estado.

continua após publicidade .

Para a realização da competição, a praça esportiva recebeu benfeitorias e uma limpeza geral realizadas por operários da Prefeitura de Apucarana.



O prefeito Junior da Femac vistoriou a cancha nesta semana e disse que a bocha é mais uma modalidade que tem o apoio da gestão. “É muito importante a realização deste evento que trará participantes de várias cidades do Estado. A nossa bocha tem tradição no município e tenho certeza que a terceira etapa do torneio será um sucesso”, destaca o prefeito.

continua após publicidade .

O secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que torneio terá mais de 20 duplas, com os melhores colocados recebendo troféus e medalhas. “Teremos os nossos representantes e estamos na torcida para que eles consigam bons resultados na competição, com a Secretaria de Esportes da Prefeitura dando todo o suporte para a realização do torneio”.

O técnico da equipe apucaranense Edevaldo Gasparello, que coordenará o torneio, diz que o evento contará com 28 duplas. “De Apucarana são seis duplas inscritas, com o torneio também tendo a participação de jogadores de 16 cidades do Estado”, comenta Gasparello, que agradeceu o apoio do prefeito Junior da Femac e de toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes.

Se inscreveram jogadores de Apucarana, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Maringá, Flórida, Jandaia do Sul, Borrazópolis, Astorga, Arapongas, Cornélio Procópio, Santa Mariana, Altônia e Cândido Mota-SP.

continua após publicidade .

As quatro melhores duplas do torneio receberão troféus e da quinta a oitava colocação as duplas ganharão medalhas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.