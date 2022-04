Da Redação

Torneio 1º de Maio tem congresso técnico na próxima segunda-feira

Nesta segunda-feira (04/04), acontecerá às 19h, no Centro da Juventude Alex Mazaron, em Apucarana, o congresso técnico do Torneio 1º de Maio de Futebol nas categorias sub-12, sub-14, sub-16 e adulto masculino.

A competição, que não é realizada há dois anos devido à pandemia da covid-19, terá a presença de 32 agremiações na categoria adulto, duas na sub-12, duas na sub-14 e duas na sub-16.



O prefeito Junior da Femac vê com felicidade o retorno do Torneio 1º de Maio. “Depois de dois anos o futebol amador da cidade está de volta com a realização desse tradicional torneio que movimenta várias praças esportivas. Com certeza será uma grande festa para os nossos trabalhadores e com expectativa de bons jogos”, destaca o prefeito Junior da Femac.



O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que é essencial a participação dos dirigentes de cada equipe no congresso. “Durante a reunião vamos fazer a tabela de jogos das quatro categorias e definir os locais e as datas da competição, com o torneio tendo o respaldo do prefeito Junior da Femac”.

Participarão do Torneio 1º de Maio na categoria adulto os times do Jardim Ponta Grossa (campeão em 2019), DZ Futebol Clube, Serralharia Canova, Brindes Tic Tac, Serigrafia Maia, Projeto Bento Fernandes, United FC/Leve Limp, Barbearia Garcia, Juvenil do Pirapó, Time do Japa, Red Bull Vila Reis, Supermercado Califórnia/Barbearia Rapes, Amigos da Bola, Castelo Branco United, Lubricenter/Vila Reis, Amigos do Rogério, Supermercado Viana, Recanto do Lago/Adriano Correia, Time do Rildo, Dom Romeu, Caseirinho, Andrade e Amigos, Jardim Alvorada, Amigos do Cidão, Unidos Diamantina, Vida Saudável/Eletrotécnica RS, Km 28, Atlético Pirapó, Serralheria Caldeira, Tupã, Brooklyn e Ferroviário da Vila Regina.

O times do Pirapó e do Projeto Gol na Vida/Kids Jaçanã se inscreveram na categoria sub-12. Nas categorias sub-14 e sub-16 estão inscritas as equipes do Projeto Gol na Vida/Kids Jaçanã “A” e “B”.

A última edição do torneio foi realizada em 2019, com a final ocorrendo no Centro Esportivo Hairton Santos. Na disputa do título naquela temporada o time do Jardim Ponta Grossa foi campeão ao derrotar a Associação Tancredo Neves por 2 a 1. Os Amigos do Serginho ficaram na terceira colocação e a Konnan Bonés obteve o quarto lugar. O Torneio do Trabalhador de 2019 reuniu 47 agremiações, com a primeira fase sendo disputada no dia 14 de abril e a segunda sendo realizada no dia 28 do mesmo mês.

Na final do torneio os gols do Jardim Ponta Grossa foram feitos pelo atacante Buiú, aos 2 e aos 30 minutos. Thiago aos 32 marcou para o Tancredo Neves. A final foi arbitrada por Nilo Neves de Souza Júnior, sendo auxiliado por Juliana Carolina de Ângelo e Cleiton Vitorino, com Emerson Guilherme de Souza atuando como mesário.

Mais informações da competição de futebol podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.