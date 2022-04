Da Redação

Torcida organizada pede demissão do técnico do Apucarana

O técnico Douglas Santos começa a ficar pressionado no comando do Apucarana Sports. Após quatro rodadas da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, o time está na oitava posição na tabela, com apenas 4 pontos. São duas derrotas, uma vitória e um empate até agora.



A torcida "Dragões do Norte" publicou uma nota em suas redes sociais pedindo a demissão do treinador. “Pelo que o time apresentou até aqui, pela bagunça que vimos em campo, time sem tática, sem raça, sem coragem”, postou a torcida organizada.

No domingo (24), o Apucarana Sports sofreu sua segunda derrota na primeira fase do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2022. Jogando no Estádio Vila do Mar, em Verê, na região Sudoeste do Estado, o time perdeu de 1 a 0 para o Verê Futebol Clube.

A reportagem apurou que, por enquanto, não há mudanças previstas na comissão técnica. No próximo domingo (1º de maio), o Apucarana Sports joga contra o AA Iguaçu, de União da Vitória, no Estádio Olímpio Barreto, às 15h30, em Apucarana.