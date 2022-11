Torcida lota bares da Oswaldo Cruz para o jogo Brasil x Suiça

Da Redação

Depois da estreia com vitória no Catar, os torcedores de Apucarana voltaram a encher bares e lanchonetes em toda a cidade para a segunda partida da seleção na Copa do Mundo. Na rua Osvaldo Cruz, que cada vez mais se consolida como referência gastronômica, diversos estabelecimentos se organizaram para receber a torcida. Centenas de torcedores estão acompanhando Brasil e Suiça nesses locais.

Já no jogo contra a Sérvia, quando o Brasil venceu o nervosismo da estreia e fez dois a zero no adversário, o movimento foi grande em praticamente todas as lanchonetes da cidade. A praça de alimentação do shopping, por exemplo, ficou lotada.

Muita gente, que foi liberada poucos minutos antes do início do jogo, optou por assistir ao jogo nos bares da cidade, ao lado de outros trabalhadores/torcedores.

Se antes da Copa o comércio faturou com a venda de roupas e acessórios ligados à competição e ao time brasileiro, durante a realização do torneio, quem está aproveitando o clima festivo para melhorar o faturamento é o setor de serviço, especificamente bares e lanchonetes. Dezenas de estabelecimentos investiram em televisores para transmitir os jogos e atrair os torcedores.

