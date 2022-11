Torcida é convocada para ajudar time rumo ao título do futsal feminino

Da Redação

Um ginásio lotado, com uma torcida vibrante empurrando o time feminino de futsal de Apucarana. Esse é o apelo que o técnico da equipe e entidades estão fazendo para o jogo que irá definir o campeão da Série Prata do Futsal Paranaense. As meninas de Apucarana precisam de uma vitória simples no tempo normal e de um empate na prorrogação para garantir a conquista histórica. Veja a entrevista coletiva abaixo.

O jogo acontecerá neste sábado, às 20 horas, no ginásio do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão). Na primeira partida, em Paranaguá, a equipe de Apucarana jogou desfalcada por quatro atletas e foi derrotada pelo Rio Branco Sport Club por 6 a 1. Agora, só a vitória interessa.

Para alcançar o feito, uma intensa mobilização está sendo feita. Nesta quinta-feira (17/11), a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), a Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA), Prefeitura de Apucarana e o técnico da equipe, Adenilson de Souza, o Like, fizeram um apelo ao torcedor.

Representantes destas entidades convocaram uma entrevista coletiva, realizada na sede do Conecta, para pedir apoio irrestrito da torcida. O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, afirma que cerca de 20 brindes serão sorteados no intervalo da partida. “A entrada será gratuita e conseguimos viabilizar junto ao comércio mais este incentivo para garantir um ginásio lotado. A Acia entende que o esporte divulga o nome da cidade e também tem um importante papel social, através do trabalho de base que é feito visando a revelação de atletas”, frisa Faganello.

José Marcelino da Silva (Grillo), secretário municipal de Esportes, que representou o prefeito Junior da Femac no ato, afirma que a Prefeitura vem apoiando o time feminino de futsal. “O Município vem viabilizando o transporte em todos os jogos do campeonato. Buscamos, junto com o prefeito Junior da Femac, que é um entusiasta do esporte apucaranense, valorizar o futsal que representa Apucarana e leva o nome da cidade para todo o Estado”, reforça Grillo.

O diretor de marketing da entidade e integrante do Conselho Municipal de Esporte, Jian Papa, lembra da grande campanha da equipe de Apucarana. “Foi uma campanha brilhante, a melhor da primeira fase e tendo ainda a artilheira do campeonato. Essa campanha já garantiu o time na primeira divisão do futsal do Paraná, a Série Ouro, e mostra que a chance de reverter o resultado do primeiro jogo é muito grande. Porém, para isso, é fundamental o apoio da torcida”, reitera Papa.

De acordo com o técnico Like, foram até aqui 14 jogos, com 12 vitórias e apenas duas derrotas, sendo que nos jogos realizados em casa o time teve 100% de aproveitamento. “No jogo de Paranaguá, tivemos o desfalque de algumas jogadoras que não puderam se fazer presentes. As meninas não recebem para jogar, são amadoras ainda e buscam conciliar a atividade com o emprego. A nossa realidade é diferente do futsal masculino, inclusive na questão da torcida. Quem vai assistir normalmente é o pai, a mãe, o namorado ou outro membro da família. Por isso, estamos conclamando a população para que lote o Lagoão, pois elas precisam desse calor, desse incentivo, para a gente poder reverter o resultado”, pede Like.

O presidente da AFFA, professor Diego Favaro Soares, lembra a que a equipe surgiu através de um trabalho social feito junto a escolas da rede estadual. “Em janeiro de 2022, ocorreu o processo de criação da AFFA e o objetivo agora é fazer a profissionalização do futsal feminino. O acesso à Série Ouro significou o coroamento deste trabalho social. São jogadoras voluntárias, dentro de um trabalho ainda amador. Nosso objetivo é conclamar a população para ir no Lagoão no sábado e, ao mesmo tempo, conclamar a sociedade para que na segunda-feira já comecemos a planejar o 2023, visando a participação na Série Ouro e a profissionalização do futsal feminino”, destaca o presidente da AFFA. Veja:

