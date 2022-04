Torcida do Apucarana Futsal lota arquibancada durante jogo

Da Redação

O Apucarana Futsal se tornou líder na noite de sábado (2), após partida contra o Colombo Futsal, na 3ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense. O time de casa ganhou por 5 a 2 durante a partida que lotou arquibancada do Ginásio de Esportes do Lagoão, em Apucarana.

continua após publicidade .

A equipe apucaranense subiu para o primeiro lugar na tabela de classificação e agora soma sete pontos, com duas vitórias e um empate. Os gols da equipe foram marcados por Luan, Cabo, Deninho, Pazinatto e Rodrigo. O Colombo fez com Rodrigo (contra) e Lucas Costa. O resultado deixou o Colombo na quarta posição do torneio.

Os jogadores relacionados pelo treinador Márcio Rinaldo foram: os goleiros Gaburro e Douglas; os fixos Rodrigo, R. Marinho e Guilherme; os alas Luan, Lorinho, Lukinhas, Preá, Cabo e Lucas Hirose; e os pivôs Deninho, Pazinatto e Minatti.



continua após publicidade .

Os jogadores agora se preparam para a partida contra o São José dos Pinhais, fora de casa, no Ginásio Ney Braga. O confronto, válido pela 4ª rodada, acontece na próxima sexta-feira (8), às 20h.