Torcedores reúnem amigos e assistem jogo do Brasil em casa

Torcedores apucaranenses assistem partida do Brasil em casa

Nada melhor do que reunir a família e os amigos para assistir uma partida de futebol. Em Apucarana, norte do Paraná, muitos torcedores optaram por ver o terceiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo no conforto de seus lares.

“A gente gosta bastante de reunir amigos em casa. Com essa Copa do Mundo, estamos bem animados porque é um motivo a mais para reunir a galera e torcer pelo nosso país”, afirma a empresária Mila Gual.

O engenheiro elétrico e empresário Danilo Franco compartilha da mesma opinião. “Tem que aproveitar, reunir a galera, assistir e se divertir. Tomar uma cervejinha de leve porque sábado tem que trabalhar”, comenta.

Na opinião de Franco, é o momento oportuno para diversão e interação com familiares e amigos. “Quem não gosta de Copa do Mundo tem algo muito errado dentro de si”, acredita.

O Brasil disputa nesta sexta-feira (2) o terceiro jogo da primeira fase do campeonato e enfrenta a seleção camaronesa.

Apesar de estar com os reservas em campo acho que a galera vai querer mostrar serviço. Meu palpite no bolão é 4 a 1 para o Brasil” - Danilo Franco, - Danilo Franco,

TITE ESCALA RESERVAS CONTRA CAMARÕES

A escalação da seleção brasileira para enfrentar Camarões, às 16h, está confirmada repleta de reservas. Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Os titulares, com exceção dos lesionados Danilo, Alex Sandro e Neymar, ficarão no banco. A diferença é que o trio está assinalado como "ausente" na lista oficial da Fifa, e antes era colocado como lesionados. A ideia da comissão técnica é recuperar os três para voltar a partir das oitavas de final.

O Brasil precisa de um empate para confirmar o primeiro lugar no Grupo G. Caso confirme a ponta da chave, enfrentará a Coreia do Sul na próxima fase, segunda-feira, às 16h (de Brasília).

